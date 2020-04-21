14 إصابة ووفاة بأمطار الباحة والمياه تحاصر شرفة نجران

تواصلت الأمطار على معظم المناطق الجنوبية لليوم الثالث على التوالي، وتفاوتت بين متوسطة إلى غزيرة، حيث شهدت منطقة الباحة ومحافظاتها أمطارًا مصحوبة بالبرد شملت محافظة بلجرشي والمندق والقرى والعقيق، وتسببت بعدة انزلاقات للمركبات أدت إلى إصابة 14 شخصا ووفاة امرأة مقيمة.

حوادث ومجازفة

أدت الأمطار إلى انزلاق بعض السيارات وتعطل بعضها، فيما شهد الطريق القريب من مركز قيادة السيارات انزلاق سيارة عائلية بداخلها 5 أشخاص أسفر عنه وفاة امرأة وإصابة البقية بإصابات مختلفة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني لـ«دوت الخليج» أن حادث تصادم وانقلاب وقع ظهرا ونتج عنه عدة إصابات ووفاة.

وأوضح المهندس مسفر المالكي مدير فرع وزارة النقل بالباحة أن فرق الصيانة باشرت عدة مواقع وتمت إزالة الأتربة والأحجار جراء السيول، مبينا أن جميع عقبات الباحة لم تشهد ما يؤثر على الحركة المرورية.

من جهته، قال متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أن الأمطار نتج عنها حادثان في محافظة بني حسن خلفتا 7 إصابات مختلفة.

فرق الطوارئ

اقتحمت تجمعات مياه الأمطار بعض المنازل في حي الشرفة بمنطقة نجران، وطالب الأهالي من الجهات المختصة سرعة إيجاد الحلول ومعالجة مشروع تصريف مياه الأمطار الذي يقع على طريق الأمير سلطان، حيث باشرت الأمانة من خلال فرق الطوارئ بعض المواقع التي تجمعت فيها مياه الأمطار لمعالجتها.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالخالق القحطاني أن المديرية لم تتلقَ أي حالة بلاغ عن وجود غرقى أو محتجزين.

غرق الشوارع

أكد أمين نجران المهندس حمد عيبان أن فرق الطوارئ بأمانة المنطقة قامت بفتح الطرق والشوارع والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والسيول في الأماكن المحتاجة في وقت وجيز.

كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة حبونا تسببت في غرق الشارع الرئيسي بالمحافظة، فيما غابت الجهات الميدانية المعنية لتصريف مياه الأمطار.

وتواصلت «دوت الخليج» مع رئيس بلدية محافظة حبونا صالح حسن آل عمر، للتعليق على سوء تصريف الأمطار بالمحافظة، إلا أنه طلب صورًا للمحلات التي دخلت مياه الأمطار بها ثم طلب خطابًا رسميًا للرد على استفسارات الصحيفة.

حالات مطرية

أنعشت الأمطار التي شهدتها محافظات جازان الأجواء، واكتست المرتفعات الجبلية الخضرة والضباب، واستنفرت البلديات جهودها في مواجهة الحالات المطرية، وقامت بنزح تجمعات المياه من الشوارع ورفع المخلفات، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ واستقبال بلاغات المواطنين ومباشرتها.

رفع الجاهزية

أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان أن الدفاع المدني يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة.

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أمطار عسير

واصلت الأمطار هطولها على منطقة عسير وبعض محافظاتها، وسط أجواء غائمة، حيث شهدت بعض الشوارع تجمعات للمياه، فيما قامت الإدارات الأمنية بالتواجد في الميدان والطرقات لمباشرة الحوادث والبلاغات.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد إن المنطقة شهدت أمطارا شملت أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والواديين وسراة عبيدة والحرجة وبيشة وبلقرن والمجاردة والنماص وتنومة وظهران الجنوب وطريب، فيما تواصلت الأمطار لليوم الثامن على النماص مصحوبةً بالبرد.

عسير

طريب متوسطة

بيشة متوسطة إلى خفيفة

أحد رفيدة خفيفة إلى متوسطة

بلقرن متوسطة

أخدود جوي سبب أمطار جازان

10 - 30 ملم نسبة الأمطار

استنفار بلدي لنزح تجمعات المياه

مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية

5 خطط لمواجهة الأمطار

* المناطق: منصور بن محمد، عبدالله سهل، سلمان آل مقرح، مسعود آل معيض، ياسر الأحمري، بدر عون، خالد آل فاضل، أحمد بالحارث، محمد آل عمر، عبدالله الشهري