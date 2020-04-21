26 % نمو الإيرادات البلدية وأمانة تبوك تتصدر

سجلت أمانات مناطق ومحافظات المملكة الـ17 نموا سنويا للإيرادات البلدية لعام 2019 بنسبة تقدر بـ26%. بحسب تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، تصدرت أمانة منطقة تبوك قائمة أكثر الأمانات نموا في الإيرادات خلال عام 2919، حيث سجلت نسبة نمو تصل إلى 125%، جاءت أمانة محافظة الطائف في المرتبة الثانية بنسبة نمو 69.3%، بينما حلت أمانة منطقة نجران في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 60.9%. النمو السنوي لإيرادات البلديات لعام 2019 نسبة النمو 26 % %125 منطقة تبوك %69.3 محافظة الطائف %60.9 منطقة نجران %45.2 منطقة الباحة %42.5 منطقة حائل %41.8 منطقة الحدود الشمالية %37 منطقة القصيم Advertisements %36.9 منطقة عسير %35.4 منطقة الجوف %35 محافظة الأحساء %32.9 محافظة جدة %31.8 محافظة حفر الباطن %27.7 منطقة جازان %27.5 العاصمة المقدسة %25.2 المنطقة الشرقية %20.8 منطقة المدينة المنورة %15 منطقة الرياض



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