مواصلة صيانة الطرق بنجران

يواصل فرع وزارة النقل بمنطقة نجران أعمال صيانة المنشآت الهيدرولوجية على طرق وزارة النقل بالمنطقة، تجنباً لحدوث أي أضرار في الطرق تؤدي إلى تلف الأرواح والممتلكات. وأكد الفرع تكثيفه لأعمال الصيانة الدورية خلال هذه الفترة تماشيًا مع توصيات اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بضرورة التأكيد على صيانة ونظافة المنشآت الهيدرولوجية. وأوضح الفرع أن أعمال الصيانة شملت تنظيف مجاري تصريف السيول على عدد من الطرق الرئيسة ومنها طريق نجران الخميس، وطريق نجران شرورة، وطريق نجران الرياض، وعلى الطرق الفرعية مثل طريق الملك عبدالله، وطريق الأمير سلطان، وطريق الملك فهد.



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