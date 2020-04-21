رقم أمان إلكتروني لضبط صهاريج مياه عسير

القرى والهجر
حسب المصادر، فإن البرنامج الإلكتروني الذي تم تفعيله، يعتمد على قاعدة بيانات لنحو 80 ألف مستفيد مسجلة أسماؤهم وبياناتهم في برامج للمياه بالمنطقة مسبقا، فيما يتاح لغير المسجلين تقديم طلباتهم، ويتم التواصل معهم لاستكمال تسجيلهم إلكترونيا بالموقع، وخدمتهم لاحقا بشكل إلكتروني، لافتة إلى أن الخدمة تشمل كامل المنطقة، بما فيها القرى والهجر.
آلية الخدمة
تابعت المصادر، أن الخدمة الإلكترونية تعمل على مدار 24 ساعة كاملة طوال الأسبوع، إذ يقدم المستفيد طلبه، والذي يتوجه إلكترونيا إلى المحطة المرتبط بها موقع المستفيد جغرافيا، ثم تستكمل عملية ربطه بالصهريج، إذ تتم خدمة الجميع حسب أسبقية طلب الخدمة، وفي حال وصول الخدمة إلى المستفيد، يصل إلى هاتفه النقال رسالة تتضمن بيانات الصهريج والسائق ورقم هاتفه، مع رقم أمان يزود فيه سائق الصهريج بعد الخدمة، لإغلاق الطلب وإثبات رضاه عنها، وذلك للحد من التلاعب أو عدم خدمة المستفيد، إذ تطبق عقوبات مالية وإدارية على الصهريج في حال عدم إغلاق الطلب برقم الأمان.
مميزات الخدمة
أوضح المصدر أن الخدمة الإلكترونية تسهم في الحفاظ على وقت وجهد المستفيد أولا وأخيرا، إضافة إلى وصول الخدمة إليه دون العناء بالتوجه إلى محطة توزيع المياه، أو الانتظار أو الزحام وغيرها، فيما تضبط عملية تحرك الصهاريج، والتزامها بالضوابط، وعدم التلاعب بالأسعار أو عدم خدمة المستفيد.
وكانت «دوت الخليج» انفردت -الأسبوع الماضي- بنشر خبر مفاده قرب طلب المياه المحلاة إلكترونيا قريبا.
آلية الخدمة
رفع طلب بحاجة المستفيد
تستقبل المحطة الطلب
يتم ربط الطلب بالصهريج
تصل رسالة للمستفيد
يتواصل المستفيد مع السائق
يغلق المستفيد الطلب برقم أمان
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