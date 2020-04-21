الخريف يقف على سكن العمال للحد من انتشار كورونا بالمزاحمية



قام محافظ المزاحمية منصور الخريف، ومدير مستشفى محافظة المزاحمية عادل بن عميرة، ومندوب البلدية، برفقة فريق طبي، بجولة على سكن العمالة داخل الأحياء السكنية، وذلك للاطلاع على أوضاع وظروف العمالة للقيام بمسح طبي احترازي لفيروس كورونا ، ضمن جهود وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس. وأكد مدير مستشفى محافظة المزاحمية عادل بن عميرة لـ«دوت الخليج» أن المسح الميداني الذي أطلقته وزارة الصحة ممثلةً في صحة الرياض التي من ضمنها مستشفى المزاحمية يتكون من فريق طبي يشمل ثلاثة أطباء وممرضين اثنين وثلاثة من أخصائيي الوبائيات، حيث انطلق الفريق صباح أمس، وتم الكشف على عدد من العمالة شمال طريق الملك عبدالعزيز بحي الصقورية «حي القرينية»، مبينا أن الفريق الطبي سيكون متواجد في فترة منع التجول من الـ3 عصرا ليشمل جميع مناطق تجمع العمالة بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع العمالة سيخضعون للكشف، ومن يتم الكشف عليه وثبوت إصابته سيتم حجره وعزله صحيا منعا لانتشار العدوى.

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