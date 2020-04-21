إزالة موقع عشوائي بمكة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية، موقعا عشوائياً بمخطط العكيشية بمساحة إجمالية بلغت 1200 مترمربع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المُنفذة من قِبل قسم مراقبة البناء بالبلدية لإيقاف التعديات والعشوائيات على الأراضي الحكومية. وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن الموقع العشوائي يديره عمالة مخالفة لبيع الخشب المستخدم، مشيرا إلى أن الإزالة استهدفت مخطط جنوب مكة المكرمة (العكيشية)، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المُختصة.



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