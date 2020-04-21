6 مخططات
أوضح وزير الإسكان أن مشروع إسكان منطقة نجران يأتي إلى جانب 6 مخططات، جرى طرحها للمواطنين تتوزع على مدينة نجران ومحافظات «شرورة ويدمة وحبونا وخباش»، لتوفّر نحو 15 ألف أرض سكنية، لتضاف إلى 15 ألف أرض سكنية أخرى ضمن 5 مخططات يجري العمل على تصميمها حاليا، وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج «سكني»، ويتيحها للحجز والاختيار بكل يسر عبر تطبيق «سكني»، إذ يوفّر مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تسهم في تسهيل التملّك أمام الأسر، بما يتماشى مع مستهدفات «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030، مؤكدا عزم الوزارة على الاستمرار في توفير مزيد من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة ضمن برنامج «سكني»، بما يلبّي تطلّعات ورغبات الأسر في منطقة نجران.
500 ألف ريال
تفضل أمير منطقة نجران باللّمس على الشاشة الضوئية، إيذانا بتدشين المشروع، إذ شاهد عبر المنصة الافتراضية، فيلما عن تفاصيل المشروع الذي يحضن مواقع مخصّصة للمرافق الخدمية المتنوعة، مع تكامل أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، ليكون رافدًا مهمًا لبرامج الإسكان بالمنطقة التي تستهدف آلاف الأسر بحزمة من الحلول والخيارات السكنية، التي يضمنها برنامج «سكني»، مثل شراء الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، مع الاستفادة من القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الرافدة مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين والمدنيين، ودعم تجديد المساكن، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.
مفاتيح الوحدات السكنية
أذن الأمير جلوي بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين، من مدير فرع الوزارة بالمنطقة، مانع محمد الصقور. وفي ختام مراسم التدشين، قدّم وزير الإسكان شكره لأمير المنطقة على حرصه المستمر، ومتابعته الدائمة لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة، وعلى كل ما يقدّمه من دعم وتسهيلات للوزارة في سبيل تذليل العقبات كافة، وتوفير مزيد من المشاريع والمخططات والخيارات السكنية المتنوعة لمستفيدي برنامج «سكني»، وكذلك مستفيدي «الإسكان التنموي».
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشروع إسكان نجران المكون من 1061 وحدة سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.