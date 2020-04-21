السعودية اليوم / الأمم المتحدة تطلق صندوقًا أمميًا جديدًا لمساعدة المزارعين الريفيين لمكافحة كورونا



الأمم المتحدة 27 شعبان 1441 الموافق 20 أبريل 2020م واس

أطلق صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم، صندوق الإغاثة العالمي الجديد لمكافحة كوفيد-19، وذلك للحد من تأثير الجائحة على المزارعين والمجتمعات الريفية في البلدان النامية.

وأوضح الصندوق في بيان له اليوم، أن مرفق الصندوق يهدف إلى جمع 200 مليون إضافية على الأقل من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص للحد من تأثير جائحة فيروس

وأشار إلى أن المرفق الجديد يسعى لتحفيز فقراء الريف إلى مواصلة تنفيذ مهمة الصندوق خلال الأزمة الحالية، من خلال مساعدة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين على مواصلة زراعة محاصيلهم، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وعلى الوصول إلى الخدمات والأسواق المالية بالرغم من إغلاق البلاد وتقييد التحركات.

وأبان الصندوق أن المرفق الجديد يعد جزءا من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة عبر منظومة الأمم المتحدة، لدعم وضع خطة لإنهاء الجائحة العالمية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

// انتهى //

01:23ت م

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الأمم المتحدة 27 شعبان 1441 الموافق 20 أبريل 2020م واسأطلق صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، اليوم، صندوق الإغاثة العالمي الجديد لمكافحة كوفيد-19، وذلك للحد من تأثير الجائحة على المزارعين والمجتمعات الريفية في البلدان النامية.وأوضح الصندوق في بيان له اليوم، أن مرفق الصندوق يهدف إلى جمع 200 مليون إضافية على الأقل من الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على مناطق المزارعين والمنتجين الريفية الصغيرة.وأشار إلى أن المرفق الجديد يسعى لتحفيز فقراء الريف إلى مواصلة تنفيذ مهمة الصندوق خلال الأزمة الحالية، من خلال مساعدة صغار المزارعين والمنتجين الريفيين على مواصلة زراعة محاصيلهم، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وعلى الوصول إلى الخدمات والأسواق المالية بالرغم من إغلاق البلاد وتقييد التحركات.وأبان الصندوق أن المرفق الجديد يعد جزءا من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة عبر منظومة الأمم المتحدة، لدعم وضع خطة لإنهاء الجائحة العالمية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //01:23ت م0287

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