السعودية اليوم / تعليم جازان يحتفي "عن بعد" ببرامج التطوير المهني



جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات" عبر المنصة الافتراضية اليوم ، ببرامج التطوير المهني ، بمشاركة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي والمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي.

وأكد الدكتور أبوهادي أن الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم من القيادة الرشيدة أثمر عن العديد من النجاحات على جميع المستويات , مثنياً على الجهود الكبيرة لتوفير البدائل التعليمية المتعددة والمناسبة للطلاب والطالبات ، مبيناً أن الجميع قدم عملاً متميزاً من منطلق ديني ووطني.

من جانبه أشار الدكتور الجهيمي ، إلى تمكين الوزارة المركز الوطني للتطوير للمهني التعليمي من مواصلة جهوده في التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية عن بعد , من خلال تقديم أكثر من (1022) برنامجاً نوعياً استفاد منها أكثر من (369) ألفاً من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية , مشيداً بالوعي الكبير للمعلمين والمعلمات وحرصهم على التطوير المهني ، مقدماً الشكر لمديري التعليم بالمملكة على دعمهم البرامج التدريبية ولجميع منسوبي إدارات التدريب لحرصهم على تنفيذ البرامج ، متمنياً أن تنعكس بشكل إيجابي على الميدان التعليمي .

وقُدم عرض للتعريف بإدارة التدريب ومراكزها بمختلف محافظات منطقة جازان ، كما تطرق العرض لأبرز البرامج التدريبية المنفذة التي بلغت في مجموعها خلال العام أكثر من (1938) برنامجاً استفاد منها أكثر من (59807) من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ، كما استعرضت منجزات الإدارة ومشروع حقائب التنمية المهنية .

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