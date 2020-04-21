السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة تدريبية نسائية بجازان



جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان دورة تدريبية - عن بعد - في (إدارة الموارد البشرية والعقود ) لمنسوبات الفرع تقدمها المدربة سحر أحمد، ابتداء من التاسع والعشرين من شهر شعبان 1441 هجرية .

وبين مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن الدورة تعد الدورة النسائية الثانية التي تقام عن بعد في الفرع، في سبيل تطوير وتنمية مهاراتهن الوظيفية في مجال الموارد البشرية والمجالات الوظيفية كافة , مبيناً أن الدورة تستهدف 20 موظفة وتستمر يومين وبمعدل ثلاث ساعات يومياً من الساعة السابعة مساء إلى العاشرة .

وأوضح الشيخ مدخلي أن الدوره تقام بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، مقدماً جزيل شكره لمعاليه على اهتمامه بتطوير منسوبي ومنسوبات الفرع وتسخير الإمكانيات كافة للرقي بقدراتهم .

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