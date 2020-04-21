السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يدشن مركز المعلومات والبوابة المطورة



جيزان 27 شعبان 1441 الموافق 20 أبريل 2020 واس

دشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، عددا من الخدمات والمشروعات لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، تضمنت مركز المعلومات "الداتا سنتر" الذي يعد أكبر مركز معلومات بمنطقة جازان ، وبوابة الجامعة الإلكترونية بشكلها الجديد الذي يعكس تطلعات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين ، وقاعة الاتصال المرئي والمسموع المرتبطة بالهواتف الشبكية في الجامعة.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن إنشاء المركز يهدف لترشيد الاستهلاك ويعزز من كفاءة الإنفاق وتقليل التكاليف التشغيلية، ويضم مركزا لمراقبة التشغيل.

وبين أن البوابة المحدثة للجامعة تعد إضافة مميزة كونها ستسهل وصول الباحثين للموقع إضافة لانعكاس العديد من الخدمات الإلكترونية عليها، وتمكين المستفيدين من سهولة إنهاء الإجراءات، عاداً الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تم تدشينها نقلة تطويرية للجامعة تواكب رؤية المملكة 2030 التي تهتم بتعزيز وتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات.

وعبر غاشم عن شكره لمعالي مدير الجامعة على دعمه واهتمامه بالمبادرات والمشروعات التقنية في الجامعة وتزويدها بأفضل التجهيزات وأحدثها.

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