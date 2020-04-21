السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يجتمع عن بعد بالمدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية بالقطاع الجنوبي



جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان - عن بعد - مساء اليوم،، برئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية للخدمات المهندس عبدالله بن سعيد العمري.

واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الاجتماع على الوضع التشغيلي لخدمات المياه بمنطقة جازان إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه بما يتفق و المرحلة الحالية ويضمن تقديم الخدمات المائية للمواطن والمقيم بالمنطقة وفق ما هو مأمول وبيسر وسهولة وبعمليات تشغيلية توفر كميات المياه التي تحتاجها المنطقة بصفة مستمرة والعمل الجاد على تقديم أفضل الخدمات ، و منذ اليوم الأول لإقرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس

واستمع سموه لشرح مفصل من رئيس القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه عن آلية العمل ، من خلال تشكيل فرق عمل و لجان على مختلف المستويات بشركة المياه الوطنية للقيام بجميع التدابير و الإجراءات التي تضمن الاستعداد التام و العمل المستمر لضمان تقديم الخدمات المائية بنجاح، مبيناً تسجيل العديد من البيانات التشغيلية المهمة لخدمات المياه في منطقة جازان خلال الفترة الماضية منذ بداية الإجراءات الاحترازية ومنها توزيع أكثر من ٩ ملايين متر مكعب بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة ، بمتوسط يومي ٣٠٠ ألف متر مكعب.

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما اطلع عليه خلال الاجتماع عن كميات المياه التي يتم توفيرها للمنطقة والخطط التشغيلية التي تنفذها الشركة الوطنية للمياه ممثلة بالادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، راجيا العون والتوفيق للجميع.

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جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان - عن بعد - مساء اليوم،، برئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية للخدمات المهندس عبدالله بن سعيد العمري.واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الاجتماع على الوضع التشغيلي لخدمات المياه بمنطقة جازان إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه بما يتفق و المرحلة الحالية ويضمن تقديم الخدمات المائية للمواطن والمقيم بالمنطقة وفق ما هو مأمول وبيسر وسهولة وبعمليات تشغيلية توفر كميات المياه التي تحتاجها المنطقة بصفة مستمرة والعمل الجاد على تقديم أفضل الخدمات ، و منذ اليوم الأول لإقرار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واستمع سموه لشرح مفصل من رئيس القطاع الجنوبي بالشركة الوطنية للمياه عن آلية العمل ، من خلال تشكيل فرق عمل و لجان على مختلف المستويات بشركة المياه الوطنية للقيام بجميع التدابير و الإجراءات التي تضمن الاستعداد التام و العمل المستمر لضمان تقديم الخدمات المائية بنجاح، مبيناً تسجيل العديد من البيانات التشغيلية المهمة لخدمات المياه في منطقة جازان خلال الفترة الماضية منذ بداية الإجراءات الاحترازية ومنها توزيع أكثر من ٩ ملايين متر مكعب بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة ، بمتوسط يومي ٣٠٠ ألف متر مكعب.وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما اطلع عليه خلال الاجتماع عن كميات المياه التي يتم توفيرها للمنطقة والخطط التشغيلية التي تنفذها الشركة الوطنية للمياه ممثلة بالادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، راجيا العون والتوفيق للجميع.//انتهى//00:34ت م0280

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