السعودية اليوم / تونس تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.

// انتهى //

00:14ت م

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تونس 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصبح العدد الإجمالي 884 حالة مؤكدة بينها 193 حالة بتونس العاصمة، من بين 17287 تحليلاً مخبريًا، ودون تسجيل أي حالة وفاة.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.// انتهى //00:14ت م0276

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