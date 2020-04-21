السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 25.995 إصابة و 1.881 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس

ووفقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 746.625 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 39.083 حالة وفاة.

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واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت إحصائيات المراكز اليوم، 25.995 إصابةً مؤكدة، و 1.881 حالة وفاة.ووفقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 746.625 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 39.083 حالة وفاة.// انتهى //00:07ت م0275

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