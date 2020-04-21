السعودية اليوم / أمطار على مراكز محافظة تيماء مصحوبة بزخات من البرد



تبوك 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المراكز التابعة لمحافظة تيماء شملت مركز الكتيب، وضواحيه شهيبة والدفافيات وابرق الرمث والأمغر ونفود خب البن وام عريظ وظبعة.

كما هطلت أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مركز العسافية وضواحيه رجم مسيعيد ، ومكيحيل، وسادة الزريب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:57ت م

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