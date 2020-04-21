السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يجتمع بالمحافظين عبر الاتصال المرئي



جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع المحافظين .

واستمع سموه في مستهل الاجتماع لشرح عن التقارير الميدانية وأعمال فرق المتابعة لجائحة فايروس

وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة توفر السلع والمخزون الغذائي بمنافذ البيع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة، مطلعاً سموه على الآليات والإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

وشدد سموه على أهمية طبيق النظام ضد المخالفين لمنع التجول وبمختلف القرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .

وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة ومتابعتها - أيدها الله - ودعمها كل ما يضمن حماية أبناء هذا البلد ، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والسلامة.

// انتهى //

23:53ت م

0272



جيزان 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع المحافظين .واستمع سموه في مستهل الاجتماع لشرح عن التقارير الميدانية وأعمال فرق المتابعة لجائحة فايروس كورونا ودور المحافظين مع الجهات المعنية بالصحة والأمانة والبلديات التابعة لها والتجارة والتعليم العام والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد المستجدات ونتائج جهود مختلف الجهات ومعالجة الصعوبات كافة التي تعترض تنفيذ أعمالها.وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة توفر السلع والمخزون الغذائي بمنافذ البيع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة، مطلعاً سموه على الآليات والإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.وشدد سموه على أهمية طبيق النظام ضد المخالفين لمنع التجول وبمختلف القرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية في إطار الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) .وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة ومتابعتها - أيدها الله - ودعمها كل ما يضمن حماية أبناء هذا البلد ، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والسلامة.// انتهى //23:53ت م0272

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