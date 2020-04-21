السعودية اليوم / الاتحاد الأفريقي ومنظمة "الفاو" يلتزمان بحماية الأمن الغذائي في أفريقيا في ظل فيروس كورونا



الجزائر 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

عد الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وشركاء دوليون، نظام الغذاء والزراعة بأنه خدمة أساسية يجب أن تستمر في العمل خلال فترات الإغلاق وحالات الطوارئ وحظر التجول لاحتواء جائحة فيروس

وجددت منظمة "الفاو" التزامها مع الاتحاد الأفريقي بحماية الأمن الغذائي في أفريقيا.

والتزمت هذه الأطراف في إعلان مشترك، بدعم توفير الغذاء والتغذية لأضعف الناس في أفريقيا، وبتزويد الأفارقة بالحماية الاجتماعية، وبالتقليل إلى أدنى حد من اضطرابات الحركة والنقل الآمنين للأشخاص الأساسيين، ونقل وتسويق السلع والخدمات، وبإبقاء الحدود مفتوحة في القارة لتجارة الأغذية والزراعة.

وتم تبني هذا الإعلان في اجتماع افتراضي نظمه الاتحاد الأفريقي والفاو، شاركت فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، 45 منها على مستوى الوزراء.

// انتهى //

23:45ت م

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الجزائر 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسعد الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وشركاء دوليون، نظام الغذاء والزراعة بأنه خدمة أساسية يجب أن تستمر في العمل خلال فترات الإغلاق وحالات الطوارئ وحظر التجول لاحتواء جائحة فيروس كورونا "كوفيد- 19 ".وجددت منظمة "الفاو" التزامها مع الاتحاد الأفريقي بحماية الأمن الغذائي في أفريقيا.والتزمت هذه الأطراف في إعلان مشترك، بدعم توفير الغذاء والتغذية لأضعف الناس في أفريقيا، وبتزويد الأفارقة بالحماية الاجتماعية، وبالتقليل إلى أدنى حد من اضطرابات الحركة والنقل الآمنين للأشخاص الأساسيين، ونقل وتسويق السلع والخدمات، وبإبقاء الحدود مفتوحة في القارة لتجارة الأغذية والزراعة.وتم تبني هذا الإعلان في اجتماع افتراضي نظمه الاتحاد الأفريقي والفاو، شاركت فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، 45 منها على مستوى الوزراء.// انتهى //23:45ت م0270

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