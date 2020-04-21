، فيديو يرصدها بمواقع تمركزهم.. "الحوثي" يواصل سرقة المساعدات الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الإرهابية

استمرت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في سرقة المساعدات المقدَّمة من المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وتقديمها لمقاتليهم في جبهات القتال؛ وهو ما يحرم الناس الأشد حاجة لمثل هذه المساعدات.

وفي التفاصيل، كشف مقطع فيديو، تم توثيقه من أحد المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثية الإرهابية، عن الكثير من الأغذية المقدَّمة من المنظمات الدولية في مواقع تمركُز الحوثيين؛ وهو ما يؤكد التقارير السابقة حول سرقة الأغذية من أفواه جوعى اليمن.