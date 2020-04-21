محمد بن مسعود - الدمام - 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 12:43 AM وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" "السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات "السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات وجَّه الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية ، "السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات ،

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