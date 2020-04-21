، أمريكا تسجِّل 25 ألفًا و995 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

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أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة؛ إذ سجَّلت إحصائيات المراكز أمس الاثنين 25.995 إصابة مؤكدة، و1.881 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت أحدث الإحصائيات أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 788.172 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 42.223 حالة وفاة.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 12:46 AM
ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس لأكثر من 42 ألف شخصأمريكا تسجِّل 25 ألفًا و995 إصابة جديدة بـ"كورونا"
أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة؛ إذ سجَّلت إحصائيات المراكز أمس الاثنين 25.995 إصابة مؤكدة، و1.881 حالة وفاة.
وتفصيلاً، أوضحت أحدث الإحصائيات أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 788.172 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 42.223 حالة وفاة.
، أمريكا تسجِّل 25 ألفًا و995 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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