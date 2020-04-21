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سجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 884 حالة مؤكدة بينها 193 حالة بتونس العاصمة، من بين 17287 تحليلاً مخبريًا، ودون تسجيل أي حالة وفاة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، بأن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.تونس فيروس كورونا الجديد
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 12:32 AM
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 884 بينها 193 حالة بالعاصمة"الصحة التونسية" تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 884 حالة مؤكدة بينها 193 حالة بتونس العاصمة، من بين 17287 تحليلاً مخبريًا، ودون تسجيل أي حالة وفاة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، بأن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.
، "الصحة التونسية" تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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