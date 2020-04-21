، لاعبو الأهلي يواصلون التبرع بالدم في مقر النادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل لاعبو الأهلي المشاركة في حملة "تبرع_بلا_تجمع "بانضمام ثلاثي الفريق الكروي الأول سلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب وعبدالله حسون، لقائمة اللاعبين المشاركين في حملة التبرع بالدم بمقر النادي.

وغرد الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً:" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالرحمن غريب وعبد الله حسون يشاركان في حملة التبرع بالدم ودعم المخزون، بمقر النادي الأهلي مساء اليوم".

وأضاف "شارك نجمنا سلمان المؤشر في حملة التبرع بالدم ودعم المخزون، بمقر النادي الأهلي اليوم".

وأرفق فيديو وصورًا للثلاثي خلال تبرعه اليوم بالدم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع "احجز موعدك للتبرع بالدم عبر تطبيق وتين.. بتبرعك تخدم وطنك، تبرع بلا تجمع وكلنا مسؤول".

يُشار إلى أن عمر السومة وياسر المسيليم وياسر محروس نائب رئيس النادي الأهلي كانوا قد شاركوا في الحملة وتبرعوا بالدم.

وكانت حملة "تبرع بلا تجمع" انطلقت في مقر النادي الأهلي يوم الخميس الماضي الموافق 16 إبريل، وتستمر حتى يوم الخميس القادم.