محمد بن مسعود - الدمام - حقق لاعب التايكوندو بنادي الشباب موسى الكثيري المركز الثاني في بطولة التايكوندو للبومسي الدولية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية أونلاين، وذلك حسب التصويت العام. وجاء اختيار الكثيري من قبل اللجنة الفنية والتحكيمية في البطولة من ضمن أفضل خمسة لاعبين مشاركين بالبطولة في فئة Senior2. الكثيري يحقق المركز الثاني في بطولة البومسي الدولية "أونلاين" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20 حقق لاعب التايكوندو بنادي الشباب موسى الكثيري المركز الثاني في بطولة التايكوندو للبومسي الدولية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية أونلاين، وذلك حسب التصويت العام. وجاء اختيار الكثيري من قبل اللجنة الفنية والتحكيمية في البطولة من ضمن أفضل خمسة لاعبين مشاركين بالبطولة في فئة Senior2. Advertisements 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 11:11 PM حقق لاعب التايكوندو بنادي الشباب موسى الكثيري المركز الثاني في بطولة التايكوندو للبومسي الدولية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية أونلاين، وذلك حسب التصويت العام. وجاء اختيار الكثيري من قبل اللجنة الفنية والتحكيمية في البطولة من ضمن أفضل خمسة لاعبين مشاركين بالبطولة في فئة Senior2. ، الكثيري يحقق المركز الثاني في بطولة البومسي الدولية "أونلاين" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكثيري يحقق المركز الثاني في بطولة البومسي الدولية "أونلاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.