، وفاة مدافع فريق "روسي" خلال حصة تدريبية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم الاثنين وفاة مدافعه البالغ من العمر 22 عاماً إنوكينتيي ساموخفالوف خلال حصة تدريبية فردية، في حين يخضع اللاعبون مثل بقية الشعب الروسي للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال نادي العاصمة في بيان "شعر بألم خلال حصة تدريبية فردية. جار توضيح الظروف".
وانضم ساموخفالوف إلى لوكوموتيف موسكو عام 2015، ولم يلعب في صفوف الفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق الرديف للوكوموتيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة.
وأضاف لوكوموتيف موسكو في بيانه "لقد كان رجلاً لطيفاً وخفيف الروح، وصديقاً جيداً. إنه حزن كبير لعائلتنا".
وأكد مدربه في فريق كازانكا ألكسندر غريشين لوكالة الأنباء "آر-سبورت" أن اللاعب توفي بسبب "سكتة قلبية".روسيا لوكوموتيف موسكو إنوكينتيي سامخفالوف الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد
وفاة مدافع فريق "روسي" خلال حصة تدريبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20
أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم الاثنين وفاة مدافعه البالغ من العمر 22 عاماً إنوكينتيي ساموخفالوف خلال حصة تدريبية فردية، في حين يخضع اللاعبون مثل بقية الشعب الروسي للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال نادي العاصمة في بيان "شعر بألم خلال حصة تدريبية فردية. جار توضيح الظروف".
وانضم ساموخفالوف إلى لوكوموتيف موسكو عام 2015، ولم يلعب في صفوف الفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق الرديف للوكوموتيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة.
وأضاف لوكوموتيف موسكو في بيانه "لقد كان رجلاً لطيفاً وخفيف الروح، وصديقاً جيداً. إنه حزن كبير لعائلتنا".
وأكد مدربه في فريق كازانكا ألكسندر غريشين لوكالة الأنباء "آر-سبورت" أن اللاعب توفي بسبب "سكتة قلبية".
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:57 PM
أعلن نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لكرة القدم الاثنين وفاة مدافعه البالغ من العمر 22 عاماً إنوكينتيي ساموخفالوف خلال حصة تدريبية فردية، في حين يخضع اللاعبون مثل بقية الشعب الروسي للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال نادي العاصمة في بيان "شعر بألم خلال حصة تدريبية فردية. جار توضيح الظروف".
وانضم ساموخفالوف إلى لوكوموتيف موسكو عام 2015، ولم يلعب في صفوف الفريق الأول بل في صفوف كازانكا، الفريق الرديف للوكوموتيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة.
وأضاف لوكوموتيف موسكو في بيانه "لقد كان رجلاً لطيفاً وخفيف الروح، وصديقاً جيداً. إنه حزن كبير لعائلتنا".
وأكد مدربه في فريق كازانكا ألكسندر غريشين لوكالة الأنباء "آر-سبورت" أن اللاعب توفي بسبب "سكتة قلبية".
، وفاة مدافع فريق "روسي" خلال حصة تدريبية ،
المصدر : الخليج 365
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