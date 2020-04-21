، إسبانيا: دعم الرياضيين المتعثرين بسبب "كورونا" بـ10 ملايين دولار ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اتفق المجلس الرياضي الإسباني وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في البلاد، مع اتحاد كرة القدم، ورابطة "الليجا" على مساعدة الرياضيين المتعثرين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
واتفقت الجهات الثلاث على جمع 10 ملايين و900 ألف دولار من أجل مساعدة الرياضيين المتعثرين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة الاثنين.
وذكر البيان:"رئيس رابطة الدوري الإسباني ورئيس اتحاد الكرة الإسباني وقعا على تعهد لإنشاء صندوق طوارئ بقيمة عشرة ملايين يورو سيتم من خلاله السماح للكيانات مثل رابطة لاعبي كرة القدم للمساهمة من أجل مساعدة الرياضيين الأكثر ضررًا من أزمة كورونا".
وعقدت الجهات الثلاث اجتماعًا رمزيًا السبت الماضي لمواصلة الجهود التي بدأها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي في سبيل تقليل الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.إسبانيا المجلس الرياضي الإسباني فيروس كورونا الجديد
إسبانيا: دعم الرياضيين المتعثرين بسبب "كورونا" بـ10 ملايين دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20
اتفق المجلس الرياضي الإسباني وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في البلاد، مع اتحاد كرة القدم، ورابطة "الليجا" على مساعدة الرياضيين المتعثرين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
واتفقت الجهات الثلاث على جمع 10 ملايين و900 ألف دولار من أجل مساعدة الرياضيين المتعثرين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة الاثنين.
وذكر البيان:"رئيس رابطة الدوري الإسباني ورئيس اتحاد الكرة الإسباني وقعا على تعهد لإنشاء صندوق طوارئ بقيمة عشرة ملايين يورو سيتم من خلاله السماح للكيانات مثل رابطة لاعبي كرة القدم للمساهمة من أجل مساعدة الرياضيين الأكثر ضررًا من أزمة كورونا".
وعقدت الجهات الثلاث اجتماعًا رمزيًا السبت الماضي لمواصلة الجهود التي بدأها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي في سبيل تقليل الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:55 PM
اتفق المجلس الرياضي الإسباني وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن الرياضة في البلاد، مع اتحاد كرة القدم، ورابطة "الليجا" على مساعدة الرياضيين المتعثرين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
واتفقت الجهات الثلاث على جمع 10 ملايين و900 ألف دولار من أجل مساعدة الرياضيين المتعثرين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة الاثنين.
وذكر البيان:"رئيس رابطة الدوري الإسباني ورئيس اتحاد الكرة الإسباني وقعا على تعهد لإنشاء صندوق طوارئ بقيمة عشرة ملايين يورو سيتم من خلاله السماح للكيانات مثل رابطة لاعبي كرة القدم للمساهمة من أجل مساعدة الرياضيين الأكثر ضررًا من أزمة كورونا".
وعقدت الجهات الثلاث اجتماعًا رمزيًا السبت الماضي لمواصلة الجهود التي بدأها الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري المحلي في سبيل تقليل الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
، إسبانيا: دعم الرياضيين المتعثرين بسبب "كورونا" بـ10 ملايين دولار ،
المصدر : الخليج 365
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