شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمنشأة بتقديم طلب مغادرة العمالة لديها خارج المملكة وفق شروط معينة والان نبدء بالتفاصيل
ووضعت الوزارة 13 شرطاً للسماح بالتقدم لطلب مغادرة عمالة المنشأة الراغبة بمغادرتهم ، تتمثل في التالي :-
الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية
الخدمة متاحة للمنشآت القائمة فقط
الخدمة متاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها (على رأس العمل)
سيتم اتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يوما، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد
إدخال اسم العامل بالإنجليزي كما في الجواز
الموافقة على الإقرار التالي قبل إرسال الطلب:
اصدار خروج نهائي أو خروج وعودة للعامل من وزارة الداخلية
انهاء حقوق العامل والالتزامات المترتبة على المنشاة
عمل الكشف الطبي للعامل وفقاً لشروط وزارة الصحة
التعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أي اعراض تمنع سفر العامل
شراء تذاكر السفر وفقا للوقت المحدد من قبل الناقل
إيصال العامل الى محطة السفر وضمان انهاء إجراءات السفر
تتحمل المنشاة ومن يمثلها جميع ما يترتب قانونيا إذا كانت المعلومات غير متوافقة مع ما تم ذكره
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