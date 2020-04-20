شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للمنشأة بتقديم طلب مغادرة العمالة لديها خارج المملكة وفق شروط معينة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أصدرت خدمة تنص بالسماح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة، مؤكدة بأنه سيتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد بالموافقة أو الرفض. ووضعت الوزارة 13 شرطاً للسماح بالتقدم لطلب مغادرة عمالة المنشأة الراغبة بمغادرتهم ، تتمثل في التالي :- الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية الخدمة متاحة للمنشآت القائمة فقط الخدمة متاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها (على رأس العمل) سيتم اتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يوما، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد إدخال اسم العامل بالإنجليزي كما في الجواز الموافقة على الإقرار التالي قبل إرسال الطلب: Advertisements اصدار خروج نهائي أو خروج وعودة للعامل من وزارة الداخلية انهاء حقوق العامل والالتزامات المترتبة على المنشاة عمل الكشف الطبي للعامل وفقاً لشروط وزارة الصحة التعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أي اعراض تمنع سفر العامل شراء تذاكر السفر وفقا للوقت المحدد من قبل الناقل إيصال العامل الى محطة السفر وضمان انهاء إجراءات السفر تتحمل المنشاة ومن يمثلها جميع ما يترتب قانونيا إذا كانت المعلومات غير متوافقة مع ما تم ذكره

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