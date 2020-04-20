شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الاعكتاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أنه وفقاً للإجراءات الإحترازية ، فقد تقرر تعليق الإعتكاف في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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