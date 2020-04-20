ماكينة معالجة القمامة تفرم مشردا بالنمسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فيينا
لقي مشرد حتفه في النمسا أمس في أثناء تفريغ صندوق القمامة الذي يبدو أنه نام فيه الليلة السابقة.
وقالت الشرطة النمساوية إن عامل تفريغ القمامة لم يلحظ المشرد البالغ من العمر 71 عاما بين المخلفات الورقية عند تفريغ الصندوق في عربة الضغط في موقع بالقرب من سالزبورج.
وسمع العامل صرخة عندما بدأ يضغط القمامة ثم استدعى الشرطة ولكن لم يتسن إنقاذ الرجل.
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