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ماكينة معالجة القمامة تفرم مشردا بالنمسا

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ماكينة معالجة القمامة تفرم مشردا بالنمسا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فيينا

لقي مشرد حتفه في النمسا أمس في أثناء تفريغ صندوق القمامة الذي يبدو أنه نام فيه الليلة السابقة.

وقالت الشرطة النمساوية إن عامل تفريغ القمامة لم يلحظ المشرد البالغ من العمر 71 عاما بين المخلفات الورقية عند تفريغ الصندوق في عربة الضغط في موقع بالقرب من سالزبورج.

وسمع العامل صرخة عندما بدأ يضغط القمامة ثم استدعى الشرطة ولكن لم يتسن إنقاذ الرجل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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