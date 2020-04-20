شكرا لقرائتكم خبر

«إثراء» يشاطر الجمهور عزلتهم المنزلية بـ265 برنامجا رمضانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الظهران

عبر أكثر من 265 برنامجا رمضانيا ومحتوى تعليميا متنوعا، يشاطر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي» إثراء» الجمهور عزلتهم المنزلية وجمعهم وجذبهم إلى بوابته الرقمية «إثراء التواصل»، التي تأتي استكمالا لمبادرة «# إثراء_معك « التي أطلقها المركز تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للمملكة تحت شعار» كلنا مسؤول» لمواجهة جائحة كورونا « التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في المنازل.

Advertisements

وتحتوي البرامج الجديدة - التي تهدف إلى مشاركة جمهور إثراء عزلتهم المنزلية - على برامج ذات قيمة وثراء معرفي وفكري، وينقل المركز جميع ورش العمل التي كانت تنظم داخل أسوار المركز إلى العالم الرقمي، إلى جانب تنظيم ندوات وحلقات نقاش تفاعلية مع جمهور إثراء.

ومن المقرر أن يطلق المركز قريبا منصة تعليمية خاصة بالأطفال، لتسهم في تنمية شخصية الأطفال وتطوير الإبداع وحس الابتكار لديهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، فيما تنطلق خلال الأسبوع الحالي سلسلة ندوات (ثقافة «كوفيد»19») وهو برنامج حواري مباشر.

كما تتضمن الباقة برنامج «تعرف على بطلك» وهو عبارة عن جلسات تفاعلية مباشرة مع خبراء الصناعة العالميين والمشاهير للتواصل مع الجماهير وخلق نقاشات ثاقبة حول مجالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا والسينما والأزياء والرياضة.