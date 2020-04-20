6 آلاف سلة للأسر المتعففة بالأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عمان
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، بتوزيع 1,173 سلة غذائية، تزن 86 طنا و800 كجم، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات المفرق والبلقاء والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وتأتي المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6 آلاف سلة غذائية، تزن 444 طنا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرا من جراء إجراءات منع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.
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