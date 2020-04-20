محمد بن مسعود - الدمام - الكويت ستتعاقد مع شركة طيران دولية لإعادة مواطنيها في الخارجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20
ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة هي التي ستحدد وتوافق على المشغل الدولي، وفقًا لـ"رويترز".
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:25 PM
الحكومة ستنفرد بتحديد المشغل
ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم (الاثنين)، أن الحكومة ستتعاقد مع مشغل عالمي للمشاركة في إجلاء كويتيين من بلدان لا تصلها الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن الحكومة هي التي ستحدد وتوافق على المشغل الدولي، وفقًا لـ"رويترز".
، الكويت ستتعاقد مع شركة طيران دولية لإعادة مواطنيها في الخارج ،
المصدر : الخليج 365
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