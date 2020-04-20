، بعرض "أندر الكائنات".. "ناشيونال جيوغرافيك" تحتفل مع مليار شخص بـ"يوم الأرض" ،

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يعتبر يوم الأرض حدثًا سنويًّا، يقام في الثاني والعشرين من إبريل للاحتفال بالبيئة، ولزيادة الوعي في العالم حول التلوث من خلال الفعاليات العالمية.
وأقرت الأمم المتحدة "يوم الأرض" في عام 1970م. وكان أبرز ما نتج من الاهتمام بالبيئة إصدار قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.
وتعرض قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلمًا نادرًا احتفالاً بيوم الأرض، والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وموارده، هو "أندر الكائنات"؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض، الذي أصبح أكبر فعالية مدنية على كوكب الأرض بمشاركة أكثر من مليار شخص سنويًّا؛ إذ يخرج كثيرون عادة لزراعة الأشجار من أجل جعل الكوكب أكثر نظافة، والعودة إلى أحضان الطبيعة. أما العام الحالي فالأمر مختلف نظرًا للظروف الاستثنائية، وضرورة بقاء الناس بالمنازل. وتعرض القناة صورًا مميزة وغريبة للحيوانات في العالم.
ولأهمية هذا الحدث السنوي تخصص قناة "ناشيونال جيوغرافيك" يومًا كاملاً عن ذكرى يوم الأرض العالمي، تبث فيه أفضل عروضها وإنتاجها، من بينها مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 11:32 PM
تخصص يومًا كاملاً للاحتفال به وتبث فيه أفضل إنتاجهابعرض "أندر الكائنات".. "ناشيونال جيوغرافيك" تحتفل مع مليار شخص بـ"يوم الأرض"
يعتبر يوم الأرض حدثًا سنويًّا، يقام في الثاني والعشرين من إبريل للاحتفال بالبيئة، ولزيادة الوعي في العالم حول التلوث من خلال الفعاليات العالمية.
وأقرت الأمم المتحدة "يوم الأرض" في عام 1970م. وكان أبرز ما نتج من الاهتمام بالبيئة إصدار قانون الهواء النظيف، وقانون المياه النظيفة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.
وتعرض قناة "ناشيونال جيوغرافيك" فيلمًا نادرًا احتفالاً بيوم الأرض، والعمل على الحفاظ على كوكب الأرض وموارده، هو "أندر الكائنات"؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 ليوم الأرض، الذي أصبح أكبر فعالية مدنية على كوكب الأرض بمشاركة أكثر من مليار شخص سنويًّا؛ إذ يخرج كثيرون عادة لزراعة الأشجار من أجل جعل الكوكب أكثر نظافة، والعودة إلى أحضان الطبيعة. أما العام الحالي فالأمر مختلف نظرًا للظروف الاستثنائية، وضرورة بقاء الناس بالمنازل. وتعرض القناة صورًا مميزة وغريبة للحيوانات في العالم.
ولأهمية هذا الحدث السنوي تخصص قناة "ناشيونال جيوغرافيك" يومًا كاملاً عن ذكرى يوم الأرض العالمي، تبث فيه أفضل عروضها وإنتاجها، من بينها مجموعة من الأفلام والبرامج الوثائقية الطويلة.
، بعرض "أندر الكائنات".. "ناشيونال جيوغرافيك" تحتفل مع مليار شخص بـ"يوم الأرض" ،
المصدر : الخليج 365
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