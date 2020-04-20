، بعد الفحوص والمسح النشط بـ"ريان الطائف".. العمدة "العدواني": لا إصابات ،

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بدأت الزيارة الميدانية لصحة الطائف في عمل الفحوص وتنفيذ المسح النشط لفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) كإجراء احترازي استباقي داخل حي الريان بالطائف، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لزيارة المنازل المخصصة للعمالة بداخل الأحياء السكنية بالمحافظة.
وفي التفاصيل، زارت اللجنة العمالة الوافدة في منازلهم لإجراء المسح النشط بغرض الوصول للأشخاص المصابين في وقت مبكر من خلال عمل الفحوص للجميع دون استثناء، ولضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين كإجراء احترازي ووقائي.
من جانب آخر، أشاد عمدة حي الريان خالد العدواني، بالجهود التي بذلتها "صحة الطائف" في حي الريان، والتي جاءت مواصلة للجهود المبذولة من وزارة الصحة في مختلف المناطق للتصدي لجائحة "كورونا" في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة - حفظها الله- لتطوير القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
وقدم العمدة "العدواني" جزيل الشكر والتقدير لمنسوبي الصحة؛ نظير جهودهم في المسح النشط على 24 ساعة، كما قدم الشكر للساكنين في الحي لسرعة الاستجابة لنداءات "الصحة" بتعاون غير مستغرب لإجراء الفحوص للاطمئنان على سلامتهم.
وأكد عمدة الريان خالد العدواني أنه بفضل الله بعد استكمال إجراءات المسح النشط لا توجد إصابات بالحي، مشيدًا بالتزام أهالي الحي بقرار منع التجول المعمول به في الوقت الحالي، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا من كل مكروه.
فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 11:38 PM
قدم الشكر لمنسوبي الصحة وللساكنين لسرعة الاستجابة والالتزامبعد الفحوص والمسح النشط بـ"ريان الطائف".. العمدة "العدواني": لا إصابات
بدأت الزيارة الميدانية لصحة الطائف في عمل الفحوص وتنفيذ المسح النشط لفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) كإجراء احترازي استباقي داخل حي الريان بالطائف، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لزيارة المنازل المخصصة للعمالة بداخل الأحياء السكنية بالمحافظة.
وفي التفاصيل، زارت اللجنة العمالة الوافدة في منازلهم لإجراء المسح النشط بغرض الوصول للأشخاص المصابين في وقت مبكر من خلال عمل الفحوص للجميع دون استثناء، ولضمان عدم انتقال الفيروس للآخرين كإجراء احترازي ووقائي.
من جانب آخر، أشاد عمدة حي الريان خالد العدواني، بالجهود التي بذلتها "صحة الطائف" في حي الريان، والتي جاءت مواصلة للجهود المبذولة من وزارة الصحة في مختلف المناطق للتصدي لجائحة "كورونا" في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة - حفظها الله- لتطوير القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
وقدم العمدة "العدواني" جزيل الشكر والتقدير لمنسوبي الصحة؛ نظير جهودهم في المسح النشط على 24 ساعة، كما قدم الشكر للساكنين في الحي لسرعة الاستجابة لنداءات "الصحة" بتعاون غير مستغرب لإجراء الفحوص للاطمئنان على سلامتهم.
وأكد عمدة الريان خالد العدواني أنه بفضل الله بعد استكمال إجراءات المسح النشط لا توجد إصابات بالحي، مشيدًا بالتزام أهالي الحي بقرار منع التجول المعمول به في الوقت الحالي، داعيًا الله سبحانه أن يحفظ المملكة قيادةً وشعبًا من كل مكروه.
، بعد الفحوص والمسح النشط بـ"ريان الطائف".. العمدة "العدواني": لا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفحوص والمسح النشط بـ"ريان الطائف".. العمدة "العدواني": لا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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