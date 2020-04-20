، إمارة مكة تعلن انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرة تمكينهم من العودة إلى أوطانهم بشكل استثنائي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن غداً الثلاثاء سيكون انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا.

‏وأكدت "الإمارة" بأن ذلك ضمن مبادرة تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.إماة مكة مطارة الملك عبدالعزيز بجدة الفلبين مانيلا فيروس كورونا الجديد