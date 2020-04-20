، "صحة بيشة" تستقبل 996 بلاغًا إسعافيًا طارئًا ،

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استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة من الأربع محافظات التابعة لصحة بيشة 996 بلاغًا إسعافيًا طارئًا.
وقال المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني، إن البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة تتعامل معها غرفة العمليات بالإدارة على مدار الـ 24 ساعة بكل احترافية حسب الحالات الواردة من حيث خطورتها.
وأوضح أن من مهام غرفة العمليات أيضًا متابعة وتحضير مراكز النقل الإسعافي عبر اللاسلكي، ومباشرة ودعم الحوادث من قِبل الإسعاف المركزي، نهايةً بالتنسيق المستمر مع عمليات الوزارة على مدار الساعة.
وأشار إلى إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي تعمل على استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ودعم الموقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.
وأكد أن الغرفة تقف كذلك على حالات الطوارئ والكوارث والحوادث المرورية الكبرى والحرائق والانهيارات وانقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية، وإعلان حالات الطوارئ في المستشفيات عند الحاجة، وكذلك مساندة الهلال الأحمر بسيارات الإسعاف، والإشراف على المراكز الطبية الميدانية في حالات كوارث السيول، والإشراف على تجارب الطوارئ الافتراضية بالمستشفيات والمراكز الصحية بهدف التدريب ورفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، ومتابعة تحركات النقل الإسعافي في المستشفيات والمراكز الصحية على مدار الساعة.
"صحة بيشة" تستقبل 996 بلاغًا إسعافيًا طارئًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20
استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة من الأربع محافظات التابعة لصحة بيشة 996 بلاغًا إسعافيًا طارئًا.
وقال المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني، إن البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة تتعامل معها غرفة العمليات بالإدارة على مدار الـ 24 ساعة بكل احترافية حسب الحالات الواردة من حيث خطورتها.
وأوضح أن من مهام غرفة العمليات أيضًا متابعة وتحضير مراكز النقل الإسعافي عبر اللاسلكي، ومباشرة ودعم الحوادث من قِبل الإسعاف المركزي، نهايةً بالتنسيق المستمر مع عمليات الوزارة على مدار الساعة.
وأشار إلى إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي تعمل على استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ودعم الموقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.
وأكد أن الغرفة تقف كذلك على حالات الطوارئ والكوارث والحوادث المرورية الكبرى والحرائق والانهيارات وانقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية، وإعلان حالات الطوارئ في المستشفيات عند الحاجة، وكذلك مساندة الهلال الأحمر بسيارات الإسعاف، والإشراف على المراكز الطبية الميدانية في حالات كوارث السيول، والإشراف على تجارب الطوارئ الافتراضية بالمستشفيات والمراكز الصحية بهدف التدريب ورفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، ومتابعة تحركات النقل الإسعافي في المستشفيات والمراكز الصحية على مدار الساعة.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:13 PM
تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها لـ 4 محافظات
استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة من الأربع محافظات التابعة لصحة بيشة 996 بلاغًا إسعافيًا طارئًا.
وقال المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني، إن البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة تتعامل معها غرفة العمليات بالإدارة على مدار الـ 24 ساعة بكل احترافية حسب الحالات الواردة من حيث خطورتها.
وأوضح أن من مهام غرفة العمليات أيضًا متابعة وتحضير مراكز النقل الإسعافي عبر اللاسلكي، ومباشرة ودعم الحوادث من قِبل الإسعاف المركزي، نهايةً بالتنسيق المستمر مع عمليات الوزارة على مدار الساعة.
وأشار إلى إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي تعمل على استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ودعم الموقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.
وأكد أن الغرفة تقف كذلك على حالات الطوارئ والكوارث والحوادث المرورية الكبرى والحرائق والانهيارات وانقطاع الكهرباء عن المرافق الصحية، وإعلان حالات الطوارئ في المستشفيات عند الحاجة، وكذلك مساندة الهلال الأحمر بسيارات الإسعاف، والإشراف على المراكز الطبية الميدانية في حالات كوارث السيول، والإشراف على تجارب الطوارئ الافتراضية بالمستشفيات والمراكز الصحية بهدف التدريب ورفع الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ، ومتابعة تحركات النقل الإسعافي في المستشفيات والمراكز الصحية على مدار الساعة.
، "صحة بيشة" تستقبل 996 بلاغًا إسعافيًا طارئًا ،
المصدر : الخليج 365
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