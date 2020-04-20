شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة إجراء المسح النشط على عمالة وافدة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، إجراء فريق ميداني تابع لصحة الرياض، المسح النشط لفيروس كورونا الجديد “كوفيد19″، لعدد كبير من العمالة الوافدة في الرياض.

وظهر في الفيديو، عدد كبير من العمالة في حديقة عامة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ووجود مسافة آمنة، وتم فحصهم جميعها للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

كما ظهر في الفيديو، أحد أعضاء الفريق الطبي، وهو يقوم بأخذ “مسحة” من أنف أحد العمال الوافدين، وهي إحدى الطرق الفعالة لسرعة التعرف على إصابة الشخص.