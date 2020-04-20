شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزامل يوضح حكم استعمال الصائم للسواك ومعجون الأسنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالمحسن الزامل حكم استعمال الصائم للسواك ومعجون الأسنان.

قال الزامل خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" يجب على الإنسان أن يستعمل المعجون عند وجبتي السحور والفطور ولكن لو استعمله في النهار، لابد أن يأخذ حرصه حتى لا ينزل لجوفه ولكن لو نزلت رائحة لا تضر الإنسان ".

ولفت الزامل:" استخدام الإنسان للمعجون لابأس منه ولكن لا تفوتوا السواك نظرا لأن فوائده قد تكون أعظم "، مبينا أن السواك له فوائد مطهرة تقوي اللثة، بالإضافة إلى أثره الجيد علي الفم والأسنان ".