شكرا لمتابعة خبر عن 5 تسهيلات قدمتها هيئة المواصفات للموردين للتخفيف على القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة 5 تسهيلات للموردين، لتخفيف آثار أزمة كورونا على مؤسسات القطاع الخاص.

وتضمنت تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو ۲۰۲۰ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما تضمنت قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

بالإضافة إلى خفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل ۳۰٪ لتصبح (۳۰۰) ريال بدلا من (600) ريال، وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها ذلك، وإصدار شهادات المطابقة بدون هذا الشرط، وتنفيذ التدقيق عن بعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة.