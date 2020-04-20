بالفيديو.. البرق يحول ليل الرياض إلى نهار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد في الرياض، حيث حول البرق ليل الرياض إلى نهار. أظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد في الرياض، حيث حول البرق ليل الرياض إلى نهار. ولاقى المقطع انتشارا وتداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب المشهد الرائع لسماء الرياض جراء ظاهرة البرق. وكانت أمطار غزيرة هطلت على عدد من أحياء منطقة الرياض، أظهرت جمال ورونق العاصمة، حيث أن حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من السعودية نواحي شمال وجنوب المدينة، العيص، السويرقية، المهد، وتمتد إلى حائل، ومرتفعات مكة.

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