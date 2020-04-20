شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بالقبض على شخص "دعس" على المصحف الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على شخص "دعس" على المصحف الشريف بقدميه، مما أثار غضبهم واستيائهم بسبب ما فعله.

وتناقل نشطاء التواصل المقطع على نطاق واسع للتعبير عن ردود فعلهم الغاضبة ودفعهم لمطالبة الجهات المعنية لالقبض عليه وتوقيع عقوبة صارمة بحقه، بالإضافة إلى تهديده بالإبلاغ عليه، ومن ثم أعلن توبته عبر البروفايل ومن ثم قام بحذفه.

وانهالت التعليقات الغاضبة على المقطع وجاءت كالتالي:" تاب نقول الله يثبته وإن عادها يجلد ويستتاب، التوبة لاتكفي هذا استهتار بكتاب الله كل أخد إذا بغى يشتهر يسوي العجايب علشان الشهره الا كتاب الله، نطالب بإعدامه فورا حسبه الله ونعم الوكيل، خاف من القبض عليه لاكن ماخاف من رب العباد ، إن الله يمهل ولا يهمل، خايف من السجن وماهو خايف من الله أتمنى يتعاقب ".