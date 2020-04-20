‏"السديس" يُعلن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السديس، عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين. أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السديس، عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين. وأوضح أنه سيستمر مع تعليق حضور المصلين، فيما تكون صلاة التراويح 5 تسليمات فقط. كما سيتم تعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك في الحرم المكي والحرم النبوي.

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