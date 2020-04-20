شكرا لمتابعة خبر عن الحميد: بدأنا حملات التوعية للناطقين بغير العربية بلغاتهم منذ شهر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال أنس الحميد المدير العام لإدارة التسويق والتوعية بوزارة الصحة " نتعاون مع الفيس بوك لتحديد الفئات غير الناطقة بالعربية لإيصال المواد التوعوية إليهم بلغاتهم ". قال أنس الحميد المدير العام لإدارة التسويق والتوعية بوزارة الصحة " نتعاون مع الفيس بوك لتحديد الفئات غير الناطقة بالعربية لإيصال المواد التوعوية إليهم بلغاتهم ". ولفت الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " ياهلا ":" بدأنا حملات التوعية للناطقين بغير العربية بلغاتهم منذ أكثر من شهر، ووصلنا للمناطق المكتظة بالعمالة ". وأوضح الحميد:" حددنا أكثر سبع لغات في المملكة مثل الإردو والهندي واستهدفنا كل شخص علي حسب جنسيته ثم إيصاله رسالة "، مشيرا:" دفع إعلان موجه من فيسبوك في كل اللغات التي استهدفت ".

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