شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حبات البرد تتساقط على الإبل في عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى): وثق أحد مواطني محافظة عفيف الأجواء التى شهدتها المحافظة اليوم الأثنين من خلال مقطع فيديو. وثق أحد مواطني محافظة عفيف الأجواء التى شهدتها المحافظة اليوم الأثنين من خلال مقطع فيديو. وأظهر المقطع الإبل تسير وسط حبات البرد التى تتساقط بكثرة على أرض المحافظة. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة عفيف، وسيصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الساعة الرابعة من صباح يوم غد.

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