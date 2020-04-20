عــــاجل : المملكة تصدم مواطنيها بقرار جديد

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عدن - ياسمين التهامي - فرض تفشي فيروس كورونا، حالة من التقشف على الحكومات العربية ولا سيما الخليجية المتأثرة بشدة من تفشي كورونا من ناحية، وتراجع أسعار النفط المقوم الأساسي لاقتصادياتها من ناحية أخرى.



وتتعرض ميزانيات دول الخليج لضغوطات في ظل تراجع إيراداتها، بسبب تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، جراء هبوط الطلب العالمي على الخام.

وخفضت مملكة البحرين إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30%؛ لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا، بما يمثل صدمة جديدة للمجتمع البحريني.

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وقال بيان حكومي بحريني، اليوم الاثنين، إن المنامة ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30% لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء البحريني، بأن الحكومة ستعيد أيضًا جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات حتى لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020، ولإفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم الاثنين، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 206 حالات لعمالة وافدة و6 حالات لمخالطين.





وقالت وزارة الصحة، إن الحالات الـ 206 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3321 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين.

وأشارت الوزارة إلى أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة جاء استباقيًا، وأن وضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم، ويعزز من كفاءة الإجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، أصدر وزير العمل البحريني، جميل بن محمد علي حميدان، تعميمًا لمنشآت القطاع الخاص بشأن مكافحة ومنع انتشار هذا المرض في مواقع العمل ومساكن العمال.





وألزم التعميم الإداري أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية، وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل من أجل الحد من انتشار العدوى بين العمال.

كما وجه التعميم الشركات والمؤسسات إلى تقليل عدد العمال في مواقع العمل وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة ومن وإلى مواقع العمل.