بشرى سارة.. أول دولة أوروبية تعلن عودة الحياة الطبيعية بعد كارثة "الوباء" الفتاكَ

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عدن - ياسمين التهامي - بدأت الحياة في الدنمارك بالعودة إلى طبيعتها، الاثنين، مع التزام قواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم.

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بشرى سارة.. أول دولة أوروبية تعلن عودة الحياة الطبيعية بعد كارثة "كورونا" الفتاكَ

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وأعادت الشركات الصغيرة فتح أبوابها بعد خمسة أسابيع من الإغلاق، بما فيها صالونات تصفيف الشعر ومراكز التدليك ومحال رسم الوشوم وعيادات أطباء الأسنان ومكاتب تعليم قيادة السيارات.



وفي صالونات الحلاقة، ينبغي لكل زبون أن يعقم يديه عند الدخول وأن يرتدي عباءة ذات استخدام واحد قبل أن يتم تصفيف شعره. ويتم تنظيف المعدات والأسطح بعد كل زبون.

ولا يعني رفع القيود، الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل مع فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، تراخي تطبيقها.

ويطلب من المواطنين الحفاظ على المسافة الآمنة ويفضل أن تكون مترين وتبقى التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص ممنوعة، ولا تزال المطاعم والحانات والمراكز التجارية والصالات الرياضية والأماكن العامة مغلقة حتى العاشر من أيار/مايو على الأقل، وكذلك بالنسبة للمدارس والثانويات.

وفي مكاتب تعليم قيادة السيارات، استأنف المدربون عملهم، وسط بعض الخوف من "خطر محتمل للعدوى" في السيارات، وفق ما قال رئيس اتحاد المدربين بينت غرو.

ومنذ بدء تفشي الوباء، سجلت الدنمارك 7711 أصابة و355 وفاة جراء كورونا المستجد.