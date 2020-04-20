شكرا لقرائتكم خبر عن في الإمارات دولة السعادة.. امرأة تدخل شقة صاحبتها في دبي .. وبعدما دخلت بلحظات كانت المفاجأة الصادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الإمارات واقعة غريبة حيث اقتحمت سيدة شقة وافدة أسيوية واعتدت عليها وهددتها بالقتل لسبب غريب.



ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" اقتحمت سيدة زائرة أثيوبية الجنسية شقة ربة منزل هندية في منطقة البرشاء، واعتدت عليها بالضرب، وهددتها بالقتل، حال عدم منحها أموالها ما أثار رعب ربة المنزل التي هربت واختبأت في غرفتها، وكادت أن تفر المتهمة، لولا تدخل حارس الأمن وضبطها.

وفي التفاصيل قالت ربة المنزل (المجني عليها) في تحقيقات النيابة العامة إن المتهمة اقتحمت شقتها وأغلقت الباب خلفها، ونزعت نظارة المجني عليها الطبية، وطلبت منها ما لديها من أموال، فأخبرتها المجني عليها أنها لا تملك أي أموال، كونها لا تعمل، ثم دفعت المتهمة، محاولة الوصول إلى باب الشقة والهرب، لكنها أمسكتها بقوة من رقبتها وخنقتها بيدها، وسحبت قلادتين من عنقها، ما أدى إلى إصابتها بجروح في رقبتها.

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وأضافت المجني عليها أنها بدأت تقاوم وتدفع المتهمة، وصرخت مستنجدة، لكن المتهمة هددت بذبحها، إذا لم تقدم لها ما لديها من أموال، فدفعتها المجني عليها بقوة، وركضت إلى غرفتها، وأغلقت الباب، ثم هاتفت زوجها، ولم تخرج إلا بعد أن سمعت صوت حارس الأمن الذي هرع لنجدتها وأمسك المتهمة قبل هروبها، وحضرت الشرطة، وألقت القبض عليها.

من جهته، كشف ضابط شرطة مفاجأة في تحقيقات النيابة فقال إنه استجوب المتهمة واخبرته بأنها تعمل في الأعمال المنافية للآداب، وأرسلتها المرأة التي تدير هذه الأعمال إلى شقة معينة، لكنها دخلت شقة المجني عليها بالخطأ، وحين فتحت لها امرأة شعرت بالغضب وهاجمتها، وقررت سرقة القلادة التي ترتديها ربة المنزل.

وأحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات في دبي والتي قضت بحبس الزائرة الأثيوبية عامًا، وإبعادها عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.