شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة داخل وخارج أسوار مدرسة في مدينة جدة السعودية!.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يوثق قيام عمالة بكسر قواعد التباعد الاجتماعي وإساءة استخدام السكن المؤقت لهم من خلال ذبح عدد من الدجاج بطريقة همجية في ظروف غير صحية . شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً: عــــاجل : المملكة تصدم مواطنيها بقرار جديد بشرى سارة.. أول دولة أوروبية تعلن عودة الحياة الطبيعية بعد كارثة "كورونا" الفتاكَ عــــاجل : انهيار صادم لأسعار النفط إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ

مجزرة داخل وخارج أسوار مدرسة في مدينة جدة السعودية!.. شاهد الفيديو

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وأظهر المقطع عدد من العمال التابعين لأحد مقاولي النظافة بأمانة جدة أثناء قيامهم بذبح الدجاج لإعداد الطعام داخل أسوار مدرسة تم تخصيصها كإسكان مؤقت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا . وتفاعلت أمانة محافظة جدة عبر حسابها على تويتر مع المقطع المتداول ، حيث وجه صالح التركي أمين المحافظة بالتحقيق في المقطع المتعلق بإساءة استخدام أحد الإسكانات المؤقتة للعمال.

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