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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات العمانية، اليوم الاثنين، قرارات عاجلة، بشأن صلاة الجماعة والتراويح في شهر رمضان الفضيل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

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عــــاجل : عمان تصدر قرارات مفاجئة بشأن كيفية الصلاة في رمضان



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وشددت اللجنة في بيان لها، على منع التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل، أيًّا كان نوعها مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن، مثل الخيام والمجالس العامة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.





كما أعلنت تمديد إغلاق محافظة مسقطن من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو/آيار 2020م.

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، ليرتفع الإجمالي إلى 1410.