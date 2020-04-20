السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحذر من توقف العمليات اللوجستية المتعلقة بالاستجابة لفيروس كورونا



الأمم المتحدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

دعا مديرو وكالات الأمم المتحدة الرئيسة مجتمع المانحين إلى توفير دعم عاجل لنظام إمدادات الطوارئ العالمي بمبلغ أولي قدره 350 مليون دولار بهدف تمكين التوسع السريع في الخدمات اللوجستية المشتركة خلال التصدي لجائحة فيروس

وحذر المسؤولون الأمميون، في رسالة مفتوحة، من أن كوفيد 19 يشكل خطراً جماعياً تواجهه البشرية وتحدٍ كبير تمر به منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدين أن هذه الجائحة لا تعرف حدوداً، ولا تستثني أي دولة أو قارة، وتضرب بشكل عشوائي، وأن اللقاح ضد المرض قد يستغرق عاما على الأقل.

وكشفت الرسالة عن توفير حوالي 550 مليون دولار لتنفيذ الخطة حتى الآن، مع التعبئة والتعهد بموارد إضافية كبيرة، إلى جانب إصدار صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ أيضا 95 مليون دولار لبدء الاستجابة لكوفيد 19، والمساعدة في احتواء انتشار الفيروس، والحفاظ على سلاسل التوريد، وتوفير المساعدة والحماية لأكثر الأشخاص ضعفا، بمن فيهم النساء والفتيات واللاجئون والمشردون داخلياً.

وأشارت الرسالة إلى قيام برنامج الأغذية العالمي بإعداد نظام لوجستي حيوي سيساعد في إنقاذ الأرواح ووقف انتشار الفيروس.

وأعرب المسؤولون الأمميون، في الرسالة، عن عزمهم على تلبية احتياجات الناس الملحة، مشددين على أن ترقية الخدمات المشتركة أمر بالغ الأهمية لتمكيننا من تلبية هذه الاحتياجات.

// انتهى //

22:36ت م

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الأمم المتحدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسدعا مديرو وكالات الأمم المتحدة الرئيسة مجتمع المانحين إلى توفير دعم عاجل لنظام إمدادات الطوارئ العالمي بمبلغ أولي قدره 350 مليون دولار بهدف تمكين التوسع السريع في الخدمات اللوجستية المشتركة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".وحذر المسؤولون الأمميون، في رسالة مفتوحة، من أن كوفيد 19 يشكل خطراً جماعياً تواجهه البشرية وتحدٍ كبير تمر به منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدين أن هذه الجائحة لا تعرف حدوداً، ولا تستثني أي دولة أو قارة، وتضرب بشكل عشوائي، وأن اللقاح ضد المرض قد يستغرق عاما على الأقل.وكشفت الرسالة عن توفير حوالي 550 مليون دولار لتنفيذ الخطة حتى الآن، مع التعبئة والتعهد بموارد إضافية كبيرة، إلى جانب إصدار صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ أيضا 95 مليون دولار لبدء الاستجابة لكوفيد 19، والمساعدة في احتواء انتشار الفيروس، والحفاظ على سلاسل التوريد، وتوفير المساعدة والحماية لأكثر الأشخاص ضعفا، بمن فيهم النساء والفتيات واللاجئون والمشردون داخلياً.وأشارت الرسالة إلى قيام برنامج الأغذية العالمي بإعداد نظام لوجستي حيوي سيساعد في إنقاذ الأرواح ووقف انتشار الفيروس.وأعرب المسؤولون الأمميون، في الرسالة، عن عزمهم على تلبية احتياجات الناس الملحة، مشددين على أن ترقية الخدمات المشتركة أمر بالغ الأهمية لتمكيننا من تلبية هذه الاحتياجات.// انتهى //22:36ت م0259

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