السعودية اليوم / رئيس الوزراء السوداني يوجه بتنفيذ قرارات الحظر بصرامة لمواجهة فيروس كورونا



الخرطوم 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

عدّ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس

وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم لمقر المنصة السودانية لمواجهة فيروس كورونا، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبًا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، بوصفها خط الدفاع الأول، مثمنًا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

// انتهى //

22:30ت م

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الخرطوم 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسعدّ رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان مؤشرًا خطيراً، داعيًا للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة.وأكد حمدوك، خلال زيارته اليوم لمقر المنصة السودانية لمواجهة فيروس كورونا، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبًا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، بوصفها خط الدفاع الأول، مثمنًا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.// انتهى //22:30ت م0258

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